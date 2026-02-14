Sampdoria, tre punti d'oro con il Padova: decide Brunori dal dischetto, Pierini e Martinelli ko

Allo stadio Luigi Ferraris va in scena la 25esima giornata tra Sampdoria e Padova. A spuntarla sono i blucerchiati, che si impongono per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Matteo Brunori al 34’ del primo tempo, conquistando tre punti pesantissimi che li portano a quota 29 in classifica.

Le scelte iniziali raccontano già le intenzioni dei due tecnici. La Sampdoria di Gregucci si dispone con un 3-4-2-1: Martinelli tra i pali, linea difensiva composta da Viti, Abildgaard e Hadzikadunic; sugli esterni Cicconi e Di Pardo, con Ricci e Henderson in mezzo al campo; sulla trequarti Begic e Pierini a supporto dell’unica punta Brunori. Il Padova di Andreoletti risponde con un 4-4-2 ordinato: Sorrentino in porta, difesa a quattro con Belli, Sgarbi, Villa e Barreca; Capelli, Varas, Harder e Di Maggio a centrocampo; davanti la coppia Seghetti-Bortolussi.

L’avvio è di marca blucerchiata. La Samp prova a fare la partita, muove il pallone con pazienza e cerca spazi nella retroguardia biancorossa. Il Padova, però, non resta a guardare e si rende pericoloso con Capelli e soprattutto con una splendida punizione di Barreca al 27’, sulla quale Martinelli compie un autentico miracolo deviando la traiettoria destinata all’incrocio.

L’episodio che decide il match arriva al 32’. Begic sterza in area e viene steso da Villa: per l’arbitro Zufferli non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Brunori, che al 34’ non sbaglia. Sorrentino intuisce l’angolo, ma la conclusione è precisa e potente: 1-0 Sampdoria.

Prima dell’intervallo Begic sfiora il raddoppio, ma la difesa veneta riesce a murare la conclusione. Si va al riposo con i padroni di casa avanti di misura.

Nella ripresa la Samp sembra inizialmente in controllo, ma con il passare dei minuti il Padova alza il baricentro. I cambi operati da Andreoletti danno nuova energia agli ospiti, che costruiscono l’occasione più nitida al 70’: sponda in area e conclusione immediata di Harder, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Martinelli, battuto ma graziato dalla traiettoria.

La squadra di Gregucci arretra leggermente e si affida alle ripartenze. All’82’ ha l’occasione per chiudere i conti: corner di Cicconi, uscita incerta di Sorrentino e colpo di testa di Di Pardo a porta quasi sguarnita, ma la palla termina alta.

Nel finale il Padova si riversa in avanti con generosità, nei cinque minuti di recupero c’è apprensione anche per le condizioni di Martinelli, rimasto a terra dolorante dopo un’uscita alta, ma il risultato non cambia.

