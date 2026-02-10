Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 18.30

Turno infrasettimanale in Serie B, va in scena allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria-Palermo alle 19, match valido per la 24esima giornata. Blucerchiati reduci da due vittorie consecutive contro Spezia (1-0) e Modena (1-2) vanno a caccia dei tre punti contro un avversario candidato alla promozione diretta in serie A: rosanero che non perdono dal 7 novembre 2025, sconfitta per 1-0 contro la Juve Stabia. Formazione di Filippo Inzaghi, che attualmente si trova al quarto posto in classifica a quota 44 punti, mentre i blucerchiati a quota 25 punti sono fuori dalla zona playout che dista 3 punti. Ci sarà un'edizione speciale di Stadio Gol a partire dalle ore 18.30.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Palermo:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Begic, Pierini; Brunori. All.: Gregucci

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. All.: Inzaghi

