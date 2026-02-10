Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 18.30
di Luca Pandimiglio
Al Ferraris arriva ospite il Palermo guidato da Filippo Inzaghi
Turno infrasettimanale in Serie B, va in scena allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria-Palermo alle 19, match valido per la 24esima giornata. Blucerchiati reduci da due vittorie consecutive contro Spezia (1-0) e Modena (1-2) vanno a caccia dei tre punti contro un avversario candidato alla promozione diretta in serie A: rosanero che non perdono dal 7 novembre 2025, sconfitta per 1-0 contro la Juve Stabia. Formazione di Filippo Inzaghi, che attualmente si trova al quarto posto in classifica a quota 44 punti, mentre i blucerchiati a quota 25 punti sono fuori dalla zona playout che dista 3 punti. Ci sarà un'edizione speciale di Stadio Gol a partire dalle ore 18.30.
Le probabili formazioni di Sampdoria-Palermo:
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Begic, Pierini; Brunori. All.: Gregucci
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. All.: Inzaghi
