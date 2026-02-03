Sampdoria, Dossena: "Per salvarsi questi acquisti bastano e avanzano"

"Certo questo mercato è un'ulteriore dimostrazione che quando pensi troppo a giugno o pensi bene o pensi male nel formare la squadra, quindi è la seconda volta che questa squadra viene cambiata, così come è successo l'anno scorso. Però quelli che sono entrati in campo con lo Spezia, quelli che ho visto giocare lo scorso weekend hanno fatto per me molto bene. Bene perché erano la prima volta, bene perché sono entrati subito e l'hanno fatto senza strafare, su tutti, Palma, anche se poi l'espulsione secondo me non ci stava, si è macchiato di quella cosa lì ingiustamente. Per rispondere alla domanda sul mercato, per salvarsi bastano e avanzano questi acquisti. Poi però adesso bisogna vedere cosa succede, perché ultimamente la squadra fa bene in casa, molto male fuori".

Lo ha detto Beppe Dossena, campione del mondo e bandiera della Sampdoria dell'epoca d'oro, al Derby del Lunedì. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, il programma è interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby.

