Sampdoria, Gregucci: "Lo Spezia ha alzato il livello con il mercato. Deferimento? Ho qualche capello bianco, non mi pesa niente"

Incontrando i giornalisti prima di tutto l’allenatore della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha voluto chiarire alcuni punti sul centrocampista Salvatore Esposito, arrivato proprio dallo Spezia, che domani salirà a Marassi per affrontare i blucerchiati: “Non volevo eludere la domanda su Esposito. Per qualità e gestione della palla non ha un vero sostituto; forse Ricci si avvicina per possesso e passaggi chiave”.

MERCATO - Gregucci ha spiegato che la squadra è in una fase di valutazione dei nuovi acquisti, con attenzione ai dettagli: “È un momento concitato, ultimi giorni di mercato, stiamo valutando attentamente le scelte. Prima fermeremo il mercato, poi faremo le valutazioni finali”.

SPEZIA - "Lo Spezia sta cambiando, farà una partita seria. Ha alzato il livello, ha motivazioni e noi dovremo averne di più"

LA PARTITA - "Nello Spezia Artistico sta facendo la differenza, molto forte nel gioco aereo. Martinelli è giovane e ha qualità: chi lavora meglio quotidianamente guadagna il posto da titolare. Non parlo di moduli. La squadra deve avere velocità nel ribaltare il campo e solidità nella fase difensiva”.

GRUPPO E INFORTUNI - “Abbiamo 2-3 giocatori con problemi muscolari, siamo nella media. Servirà lucidità, efficienza e disponibilità di tutta la rosa per affrontare queste gare importanti. L’obiettivo è avere undici giocatori pronti a fare la differenza e altri cinque pronti a entrare in campo e determinare la gara”.

