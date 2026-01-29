La Samp in crisi rimpiange un talento che vola: Mané, dal vivaio blucerchiato alla Champions col Borussia Dortmund

La Sampdoria, alle prese con una delle fasi più difficili della sua storia recente, vede non senza rimpianti un talento passato dal proprio vivaio farsi strada nel calcio dei campioni.

Filippo Calixte Mané, difensore classe 2005, ha infatti mosso i primi passi nel settore giovanile blucerchiato tra il 2019 e il 2021, prima di trasferirsi nel 2022 al Borussia Dortmund. In Germania ha completato il suo percorso di crescita fino all’approdo in prima squadra, arrivando a esordire da titolare in Champions League.

Oggi Mané è anche nel giro della Nazionale italiana Under 21, simbolo di un potenziale che si sta affermando ai massimi livelli del calcio europeo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.