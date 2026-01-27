Sampdoria, lo sfogo di Flachi: "I giocatori di nome vengono qui a svernare, Brunori cammina. Perché succede?"

"Ogni anno viene rifatta la squadra a gennaio e sono tre anni che si retrocede o si rischia di retrocedere. Esposito è giocatore, ma finisce fuori subito per stiramento. Viti aveva fatto bene a Empoli, lo aveva preso la Fiorentina. Subito fermo pure lui. Ho visto Brunori... Capisco che abbia delle difficoltà, ma qualcosa vorrai farmi vedere. Sei stato un giocatore importante, hai vissuto pressioni in una piazza come Palermo, invece cammina. Alla Sampdoria arrivano sistematicamente giocatori anche di nome ma vengono qui a svernare. Perché accade tutto questo? Cosa succede a Bogliasco da tre anni a questa parte?".

E' lo sfogo di Francesco Flachi, terzo cannoniere di sempre nella storia della Sampdoria dietro ai mostri sacri Mancini e Vialli, al Derby del Lunedì, in onda su Telenord.

