Sampdoria-Venezia 0-0 (live): un super Martinelli nega il vantaggio ad Hainaut
di Luca Pandimiglio
La prima panchina di Attilio Lombardo contro la capolista del campionato
Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Venezia:
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzukadunic, Viti; Cicconi, Conti, Esposito, Di Pardo; Cherubini, Begic; Brunori. All. Lombardo.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Franjic, Svoboda, Schingtienne; Hainaut, Doumbia, Busio, Dagasso, Sagrado; Perez, Adorante. All. Stroppa.
16' - Prova a farsi vedere la Samp in avanti, ma ancora nessun pericolo dalle parti di Stankovic.
11' - Angolo di Perez, sul secondo palo arriva tutto solo Hainaut che colpisce a botta sicura. Intervento super di Martinelli che riesce ad intervenire.
9' - Primo squillo Venezia: finta di Doumbia che calcia forte verso la porta, reattivo Martinelli che respinge la conclusione del centrocampista lagunare.
7' - Mischia nell'area dalla Samp: Sadrago prova a calciare ma viene ostacolato e non riesce a trovare l'impatto con il pallone. Potenziale occasione per gli ospiti.
3' - Pioggia battente sul Ferraris in questo avvio, Venezia che fa la partita, Samp che attende.
FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone gestito dalla Samp. Blucerchiati con la tradizionale divisa casalinga, mentre i lagunari in completo nero-verde-arancio da trasferta.
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Tags:sampdoria
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