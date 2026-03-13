"Roby è arrivato il momento, la Samp ha bisogno di te": appello a Mancini vicino agli uffici di Manfredi a Milano

"Roby è arrivato il momento, la Samp ha bisogno di te": firmato Boso (Claudio Bosotin) e Fulvio (Fulvio Comini). La gigantografia, che ritrae Roberto Mancini e Gianluca Vialli abbracciati a Wembley dopo la vittoria dell'Italia agli Europei, è comparsa in via Ferrari 18 a Milano, in zona Garibaldi Porta Nuova, poco distante dagli uffici di Gestio Capital del presidente della Sampdoria Matteo Manfredi. L'immagine resterà lì sino a lunedì e con i due celebri ex Ultras hanno collaborato anche l'attore Corrado Tedeschi e il figlio, grandi tifosi blucerchiati.

L'appello è arrivato nel giorno in cui Attilio Lombardo si è ufficialmente presentato alla vigilia della sfida con il Venezia come primo allenatore della Sampdoria. "Con Roberto siamo legatissimo, non viviamo insieme eh, ma ci sentiamo spesso. Io non sono ricco e bello come lui, ma mi farò dare qualche consiglio...", ha scherzato Popeye.

Nei giorni scorsi Mancini aveva commentato con un post le indiscrezioni che alcuni media avevano diffuso circa la possibilità che potesse venire ad allenare la Sampdoria in questa situazione: "Quante str... scrivete".

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