Sampdoria, Mancini: “Subire gol all’89º poteva spezzare le gambe. Punto prezioso che sarà utile a fine stagione”

Le dichiarazioni del direttore sportivo blucerchiato Andrea Mancini al termine del pareggio di Castellammare di Stabia:

"È un punto prezioso, in altre occasioni probabilmente meritavamo qualcosa in più e non è arrivato risultato, oggi probabilmente meritavamo qualcosa in meno e invece siamo riusciti ad ottenerlo, nonostante aver subito gol all’89º che può spezzare le gambe alla squadra siamo riusciti a reagire subito e sicuramente un punto prezioso che sarà utile a fine stagione".

"Dobbiamo rimanere uniti e compatti solo così possiamo arrivare all’obiettivo che è sempre stata salvezza; quindi sicuramente bisogno di rimanere uniti tutti insieme, già domani abbiamo da preparare una partita altrettanto difficile contro il Frosinone che si sta giocando la serie A".

"Mi dispiace perché ci tenevamo a regalare una vittoria ad Angelo, il primo pensiero va lui sperando che si possa rimettere il prima possibile sì, è stata una settimana difficile venendo anche da due sconfitte".

