Sampdoria, botta e risposta a Castellammare: Di Pardo riagguanta la Juve Stabia nel recupero (1-1)

Al Menti di Castellammare va in scena una sfida delicata tra Juve Stabia e Sampdoria, un match equilibrato che si accende nel finale, regalando emozioni fino all’ultimo.

La Juve Stabia di Ignazio Abate si schiera con un 3-5-2: Boer tra i pali; Dalle Mura, Giorgini e Diakitè in difesa; Cacciamani, Leone, Correia, Mosti e Carissoni a centrocampo; in avanti la coppia Gabrielloni-Burnete. Risponde la Sampdoria guidata da Salvatore Foti con il 3-4-2-1: Martinelli in porta; Viti, Abildgaard e Palma dietro; Giordano, Conti, Esposito e Di Pardo a centrocampo; Cherubini e Begic a supporto di Brunori.

L’avvio è prudente, con ritmi bassi e grande attenzione tattica da entrambe le parti. La prima occasione degna di nota è per i blucerchiati: al 13’ punizione di Esposito e girata al volo di Cherubini che sfiora il palo alla destra di Boer. La Juve Stabia risponde affidandosi alla fisicità di Gabrielloni, spesso in duello con Abildgaard, guadagnando punizioni preziose ma senza riuscire a concretizzare.

Con il passare dei minuti cresce la pressione delle vespe. Al 38’ Mosti viene imbeccato in profondità, ma Martinelli è bravissimo in uscita bassa a chiudere lo specchio. Poco prima dell’intervallo, al 44’, è ancora il portiere doriano a prendersi la scena: Viti perde palla sulla trequarti, Gabrielloni calcia con decisione, ma l’estremo difensore blucerchiato salva tutto con un intervento decisivo. Si va al riposo sullo 0-0, con poche occasioni e grande equilibrio.

Nella ripresa la Juve Stabia prova ad alzare i giri del motore. Correia tenta il destro a giro, alto sopra la traversa, mentre Gabrielloni sfiora il vantaggio con un colpo di testa in avvitamento su cross di Carissoni. La Sampdoria risponde con ordine e cerca di colpire in ripartenza: Conti serve Brunori dopo un errore difensivo gialloblù, ma Giorgini è provvidenziale nel chiudere.

I cambi danno nuova linfa alla gara, ma quando tutto lascia presagire uno 0-0 ormai scritto, il match esplode nel finale. All’89’ la Juve Stabia trova il vantaggio: cross preciso di Carissoni e inserimento perfetto di Correia che, di testa, batte Martinelli con una traiettoria angolata.

La Sampdoria però non si arrende. Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Collu, i blucerchiati si riversano in avanti. Al 90’+4 arriva il pari blucerchiato: cross perfetto di Cicconi e colpo di testa vincente di Di Pardo, che sovrasta la difesa e firma il pareggio. Boer non può nulla e la Samp trova un punto molto prezioso.