Sampdoria: Ghidotti con la febbre, Hadzikadunic parzialmente in gruppo ma Abildgaard è a rischio

Seconda giornata di allenamenti per la Sampdoria con Attilio Lombardo alla guida della squadra in vista della sfida di sabato alle 19,30 contro il Venezia allo stadio "Ferraris". Dopo una sessione di videoanalisi, sul prato principale del “Mugnaini” di Bogliasco l'allenatore e il suo staff hanno diretto una seduta a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, partitella su spazio ridotto e finalizzazioni in porta.

Parzialmente in gruppo Hadžikadunic, differenziato concordato per Abildgaard. Percorsi di recupero per Coda, Malanca e Pierini. Terapie per Henderson. A riposo il febbricitante Ghidotti.

A seguire la seduta a bordo campo anche Marco Lanna, ex presidente e soprattutto ex compagno di squadra di Lombardo, di cui è tuttora grande amico.

Domani, venerdì, è in programma la rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa di Attilio Lombardo.

Dopo la sfida con il Venezia, la Samp sarà attesa dalle partite con la Carrarese in trasferta (mercoledì alle ore 20) e poi di nuovo con l'Avellino a Marassi (domenica alle ore 17,15). Un trittico che servirà anche per capire se l'esperienza di Popeye sulla panchina blucerchiata sarà destinata a proseguire.

