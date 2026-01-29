Sampdoria, ufficiale: Di Pardo ha firmato sino al 2029

Alessandro Di Pardo è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il difensore, nato a Rimini il 18 luglio 1999, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029. Un innesto importante sulla corsia di destra, anche alla luce degli infortuni di Venuti e Depaoli.

Quest'anno ha militato nel Cagliari, con tre presenze all'attivo, ma la cadetteria la conosce bene avendo vestito nella scorsa stagione la casacca del Modena, ottenendo 26 gettoni e due gol.

