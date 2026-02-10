Sampdoria, Gregucci: "Peccato per l'andamento della gara. La punizione da cui è nato il 3-3 non c'era"

Le parole di Angelo Gregucci, tecnico blucerchiato, al termine del pareggio per 3-3 contro il Palermo:

"È stata una gara dove dobbiamo fare i complimenti alla nostra squadra, perché ha avuto buone letture e buone trame, è stata sempre presente, ha anche chiuso determinate situazioni di palleggio, ribaltando il campo con qualità e con lucidità".

"Resta un po' d'amaro in bocca per quanto riguarda l’andamento della gara, ero lontano ma sono pronto a giurare che il fallo da dove viene la punizione decisiva secondo me non c’è; però recriminare serve a poco però ha determinato fortemente il risultato di una partita giocata bene".

"Abbiamo rappresentato penso bene la nostra gente, il nostro pubblico, stadio meraviglioso. Era la peggior giocata che potevano subire una punizione laterale, dove loro hanno molta fisicità; sono una squadra costruita bene che forse vincerà il campionato però noi ci siamo ben comportati".

