Sampdoria, Foti e Gregucci deferiti. La società: "Norme rispettate, fiducia nelle autorità"

La Sampdoria ha ricevuto la richiesta di deferimento per Angelo Gregucci e Salvatore Foti da parte della Procura della Figc. I due allenatori sono "accusati" di violazioni relative al loro ruolo. La data dell'udienza sarà fissata nei prossimi giorni ma dovrebbe svolgersi entro un mese circa. Nel frattempo entrambi potranno continuare a lavorare. La Procura Federale contesta il fatto che a guidare la Samp sia sostanzialmente Foti (sprovvisto della licenza) coperto da Gregucci (in regola con le normative).

In caso di squalifica, in base alla durata, la società potrà decidere di "promuovere" temporaneamente Attilio Lombardo (ha il patentino). Esiste, però, anche l'ipotesi del patteggiamento (tuttora percorribile, sebbene scartata in prima istanza dal collegio difensivo blucerchiato De Gennaro-Romei) oppure della squalifica del solo Foti con la possibilità per Gregucci di continuare a guidare la squadra.

Intanto, la società ha diffuso il seguente comunicato stampa:

La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva.

L’U.C. Sampdoria ribadisce che sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità.

Da questo momento, il club e i propri tesserati non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito, nel doveroso rispetto del lavoro e delle competenze della Giustizia Sportiva.

