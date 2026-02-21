Mantova-Sampdoria 0-1 (live): blucerchiati avanti all'intervallo grazie a Begic
di Luca Pandimiglio
Blucerchiati a caccia dei tre punti per allungare la striscia di risultati utili consecutivi
Le formazioni ufficiali di Mantova-Sampdoria:
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Castellini, Ligue; Dembelè, Paoletti, Trimboli, Goncalves; Marras, Kouda; Mancuso
SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi; Begic, Cherubini; Brunori
FINE PRIMO TEMPO! Termina 1-0 in favore dei blucerchiati il primo tempo a Mantova, decisiva per ora la rete realizzata al 14' da Begic. Revocato un rigore ai blucerchiati per fallo di mano di Henderson.
45' +2 - Ammonito Di Pardo per aver allontanato il pallone a gioco fermo.
45' - Segnalati tre minuti di recupero.
42' - Formazione di Gregucci in gestione nella parte finale di questo primo tempo. Lungo possesso palla dei blucerchiati, senza però affondare il colpo.
38' - Punizione di Ricci, colpo di testa di Brunori, indirizzato all'angolino. Grande intervento di Bardi, che nega il raddoppio ai blucerchiati.
37' - Contatto falloso tra Kouda e Begic, autore del vantaggio blucerchiato, e calcio di punizione per la Samp.
33' - Brunori serve Henderson, che fa partire un destro a giro, che esce però di un metro alla sinistra della porta difesa da Bardi.
30' - Mantova che prova timidamente a farsi vedere dalla parti di Ghidotti, ma non riesce a creare veri pericoli alla retroguardia blucerchiata.
26' - Samp in controllo in questa fase della gara: formazione di Gregucci che ha dimostrato di poter fare molto male al Mantova in ripartenza.
21' - Palla vagante in area di rigore blucerchiata, Koudà mette al centro di testa, bravo Viti ad allontanare e respingere la minaccia biancorossa.
16' - Calcio di rigore per la Sampdoria: Begic ancora a tu per tu con Bardi, il numero 11 viene messo giù, non ci sono dubbi per Bonacina che indica il dischetto. Il direttore di gara viene però richiamato dal var per un tocca di mano di Henderson. Revocato il calcio di rigore.
14' - BEGIC PORTA AVANTI I BLUCERCHIATI! Rimessa laterale di Di Pardo, suggerimento in verticale di Brunori per Begic, che s'invola verso la porta ed è freddissimo a battere Bardi in usciti. Samp avanti dopo 14 minuti.
10' - Marras dalla bandierina va direttamente verso la porta: è bravo Ghidotti a non farsi soprendere e alzare la traiettoria in corner.
6' - La prima conclusione del match è per il Mantova: Marras si accentra e fa partire un mancino, forte ma centrale, che termina facilmente tra le braccia di Ghidotti, che oggi sostituisce l'infortunato Martinelli.
3' - Mantova partito bene in questo avvio con maggior possesso palla e costante presenza nella trequarti blucerchiata.
FISCHIO D'INIZIO! Si parte al Martelli, primo pallone gestito dai blucerchiati.
