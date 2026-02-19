Sampdoria, influenza per Hadzikadunic. In recupero Esposito, ai saluti Vulikic
di m.m.
Allenamento pomeridiano per la Sampdoria in vista della trasferta di Mantova (sabato, ore 15). Assenti Karim Diop – impegnato con l’Italia Under 18 nel secondo test con l’Ucraina – e Hadžikadunic (nella foto, tratta dal profilo Instagram ufficiale della Sampdoria), alle prese con l'influenza. Percorsi di recupero per Malanca e Palma. Terapie per i lungodegenti Martinelli e Pierini.
Venerdì è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. Nel pomeriggio la squadra partirà in pullman verso la sede del ritiro pre-gara.
Ai saluti il difensore Vulikic, che sfruttando le finestre di mercato ancora aperte si trasferisce in Bulgaria al Levski Sofia.
Ecco le designazioni arbitrali:
Arbitro: Bonacina di Bergamo.
Assistenti: Cavallina di Parma e Zezza di Ostia Lido.
Quarto ufficiale: Migliori di Verona.
VAR: Baroni di Firenze.
AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.
