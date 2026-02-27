Sampdoria-Bari, le formazioni ufficiali. Telenord in diretta dalle 20.30
di Luca Pandimiglio
Blucerchiati a caccia dei tre punti per cancellare la sconfitta di Mantova
Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bari:
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti, Palma, Abildgaard, Hadzikadunic, Di Pardo, Esposito, Henderson (c), Cicconi, Begic, Cherubini, Brunori
A disp.: Krastev, Coucke, Riccio, Ricci, Pafundi, Giordano, Depaoli, Ferrari, Conti, Casalino, Barak, Soleri. All.: Gregucci
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani (c), Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval, Esteves, Rao, Moncini
A disp.: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Mane, Nikolaou, De Pieri, Traore, Çuni. All.: Longo
Arbitro: Perenzoni di Rovereto
Assistenti: Di Giacinto – El Filali
IV: Zanotti
VAR: Camplone
AVAR: Manganiello
