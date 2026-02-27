Sampdoria

Sampdoria-Bari, le formazioni ufficiali. Telenord in diretta dalle 20.30

Blucerchiati a caccia dei tre punti per cancellare la sconfitta di Mantova

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bari:

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti, Palma, Abildgaard, Hadzikadunic, Di Pardo, Esposito, Henderson (c), Cicconi, Begic, Cherubini, Brunori

A disp.: Krastev, Coucke, Riccio, Ricci, Pafundi, Giordano, Depaoli, Ferrari, Conti, Casalino, Barak, Soleri. All.: Gregucci

Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani (c), Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval, Esteves, Rao, Moncini 

A disp.: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Mane, Nikolaou, De Pieri, Traore, Çuni. All.: Longo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Di Giacinto – El Filali

IV: Zanotti

VAR: Camplone

AVAR: Manganiello

