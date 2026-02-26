Sampdoria, Gregucci: "Con il Bari è più di una partita della vita, servono attenzione e solidità"

Angelo Gregucci indica la strada giusta alla sua Sampdoria per trovare quella continuità che ancora non arriva. E fa un passo indietro ricordando il ko a Mantova: "La squadra deve imparare a gestire le situazioni psicologiche durante la partita: la concentrazione deve rimanere alta dall'inizio alla fine. Non possiamo concedere nulla altrimenti l'avversario ne approfitta", spiega il mister blucerchiato. "Certo, se mi tiri addosso una valanga - ironizza - io mi sposto e magari a un calciatore gli tiri un caco e gli fai male".

E' stata una settimana scandita da critiche dopo l'ultimo scivolone ("Ma vanno accettate con tranquillità, sono inevitabili visto il nostro ruolo") con Gregucci che ribadisce il concetto: "è determinante restare concentrati sul lavoro, solo così possiamo proteggere i giocatori da pressioni eccessive", prosegue l'allenatore che poi si concentra sul Bari, avversario complicatissimo anche se naviga nelle zone molto basse della classifica: "E' uno scontro diretto, si tratta di una gara molto importante soprattutto per noi. Serve concentrazione e una prestazione solida, ogni dettaglio sarà fondamentale", sottolinea l'allenatore.

Tanti dubbi di formazione con Pafundi e Begic che "sono in via di valutazione" ma dovrebbero essere disponibili mentre sicuramente ai box l'attaccante Coda che ha rimediato una lesione di primo grado al gemello mediale e sarà fuori per 3-4 settimane. "Una perdita importante per la squadra", sottolinea Gregucci.

