Disastro Sampdoria, perde al "Ferraris" con il Bari e ripiomba nell'incubo: decidono i gol di Moncini e Bellomo (0-2)

Allo stadio Stadio Luigi Ferraris va in scena la sfida tra Sampdoria e Bari, con i pugliesi che si impongono per 2-0 grazie alle reti di Moncini e Bellomo.

Le due squadre si schierano a specchio con il 3-4-2-1. I blucerchiati di Angelo Gregucci si affidano a Ghidotti tra i pali, con Palma, Abildgaard e Hadzikadunic in difesa; sugli esterni Di Pardo e Cicconi, in mezzo Esposito e il capitano Henderson, alle spalle di Brunori agiscono Begic e Cherubini. Risponde il Bari di Moreno Longo con Cerofolini in porta, Cistana, Odenthal e Mantovani in difesa; a centrocampo Piscopo, Maggiore, Artioli e Dorval, mentre sulla trequarti si muovono Esteves e Rao a supporto di Moncini.

L’avvio è di marca doriana. Dopo appena tre minuti Henderson colpisce il palo con un destro secco dall’interno dell’area, facendo tremare Cerofolini. La Sampdoria continua a spingere, costruendo buone trame e rendendosi pericolosa con Begic ed Esposito, ma senza trovare la stoccata vincente.

Con il passare dei minuti il Bari prende campo e al 26’ trova il vantaggio: traversone preciso di Esteves dalla destra e girata vincente di Moncini, che batte Ghidotti con una conclusione angolata. I pugliesi acquisiscono fiducia e sfiorano anche il raddoppio ancora con Moncini, mentre la Samp prova a reagire, ma pecca di precisione negli ultimi metri. Il primo tempo si chiude tra nervosismo e ammonizioni, con gli ospiti avanti di un gol.

Nella ripresa i blucerchiati partono con determinazione e al 51’ sfiorano il pari: su cross di Brunori nasce un batti e ribatti nell’area piccola, la deviazione di Abildgaard sembra destinata in rete ma Maggiore salva sulla linea con un intervento provvidenziale. È l’occasione più nitida per la squadra di Gregucci.

Il Bari però resta compatto e pericoloso in ripartenza. Longo inserisce forze fresche dalla panchina, tra cui Bellomo, mentre la Sampdoria prova il tutto per tutto con i cambi offensivi. Le conclusioni di Pafundi e Begic non impensieriscono Cerofolini.

Nel finale, con i blucerchiati sbilanciati in avanti, arriva il colpo del definitivo ko. Al 90’ Bellomo si rende protagonista di un’azione personale: avanza fino al limite dell’area e lascia partire un destro che, complice una deviazione, si insacca sotto l’incrocio dei pali. È il 2-0 che chiude i conti.

Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Bari espugna il Ferraris con una prova solida e concreta, mentre per la Sampdoria si tratta della seconda sconfitta consecutiva.