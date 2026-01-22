Sampdoria

Sampdoria, sei gol al Golfo Paradiso. Allenamento differenziato per Abilgaard e Barak

Test amichevole per la Sampdoria a Bogliasco in vista del Catanzaro (domenica ore 17.15). Sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno battuto i dilettanti liguri del Golfo Paradiso (Eccellenza) con il punteggio di 6-0 (8’ Ioannou, 35’ Coda, 37’ Pafundi, 55’ Cherubini, 77’ Ricci, 90’ Amarandei).

Lavori differenziati a vario titolo per Abildgaard, Barák, Benedetti, Çuni, Depaoli, Ferri, Malanca, Romagnoli.

Terapie per Salvatore Esposito. Venerdì allenamento in mattinata.

Sul fronte del mercato, possibile uscita per Cuni e Ioannou, le alternative potrebbero essere Partipilo e Dorval, entrambi del Bari.

