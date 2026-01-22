Sampdoria, sei gol al Golfo Paradiso. Allenamento differenziato per Abilgaard e Barak
di m.m.
Test amichevole per la Sampdoria a Bogliasco in vista del Catanzaro (domenica ore 17.15). Sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati hanno battuto i dilettanti liguri del Golfo Paradiso (Eccellenza) con il punteggio di 6-0 (8’ Ioannou, 35’ Coda, 37’ Pafundi, 55’ Cherubini, 77’ Ricci, 90’ Amarandei).
Lavori differenziati a vario titolo per Abildgaard, Barák, Benedetti, Çuni, Depaoli, Ferri, Malanca, Romagnoli.
Terapie per Salvatore Esposito. Venerdì allenamento in mattinata.
Sul fronte del mercato, possibile uscita per Cuni e Ioannou, le alternative potrebbero essere Partipilo e Dorval, entrambi del Bari.
Foto tratta dal profilo FB di U.C. Sampdoria.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampdoria
Condividi:
Altre notizie