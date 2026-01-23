Sampdoria, Francesco Conti prolunga il contratto sino al 2030

Rinnovo del contratto - in scadenza a giugno - sino al 2030 per Francesco Conti. Il procuratore del giocatore genovese, assistito dall'agente Paolo Bordonaro, ha formalizzato l'accordo con la Sampdoria al quale stava lavorando da tempo il direttore sportivo della società blucerchiata Andrea Mancini.

Conti, 21 anni, cresciuto nelle giovanili della Samp, si sta confermando un centrocampista di prospettive e aveva attirato le attenzioni anche di altri club importanti.

