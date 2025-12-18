Sampdoria

Sampdoria, le opinioni di Dossena e Albisetti sulla società e la squadra

di Maurizio Michieli

Le dichiarazioni del presidente Matteo Manfredi, le reazioni di tifosi, il momento della squadra e il futuro societario. Dibattito al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, sulla Sampdoria. Ne hanno parlato Beppe Dossena, Francesco Flachi, Gessi Adamoli, Roberto Albisetti.

Vi proponiamo un estratto della trasmissione, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

 

 

