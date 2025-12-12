Sampdoria, amara sconfitta 1-0 a Palermo: preso gol in contropiede, riscossa tardiva e inefficace

La Sampdoria perde di misura a Palermo, soffrendo nel primo tempo e prendendo un gol in beffardo contropiede. La riscossa nella ripresa è tardiva e sterile e i blucerchiati, anzi i 'blu jeans' data la maglia indossata, tornano a Genova sconfitti e la classifica resta drammatica.

La Sampdoria (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) ha provato a farsi sentire subito con Coda, che al 5’ si avvicina al limite dell’area cercando il tiro, ma viene immediatamente circondato da cinque avversari. La difesa rosanero è attenta e chiude ogni spazio, mostrando subito solidità.

Il Palermo risponde con rapidità e organizzazione: già al 6’ Augello parte in percussione centrale e serve in verticale Pohjanpalo, che calcia senza però inquadrare la porta. Poco dopo, lo stesso Augello continua a rendersi pericoloso sulla fascia sinistra, conquistando corner e creando scompiglio tra i difensori doriani. Al 9’ arriva la prima grande occasione per il Palermo con una doppia chance clamorosa: Augello calcia di sinistro al volo trovando la risposta di Ghidotti, sulla ribattuta Segre tenta il tap-in ma colpisce alto. Anche Ranocchia e Le Douaron si rendono protagonisti nei minuti successivi, senza però riuscire a trovare la via del gol.

Il primo tempo procede con un Palermo in costante proiezione offensiva e una Sampdoria che cerca di reagire sporadicamente. Al 29’ arriva il momento decisivo: Pafundi perde palla in fase di costruzione, il contropiede viene finalizzato da Palumbo che serve Le Douaron, bravo a superare Ghidotti e a siglare l’1-0. La reazione doriana arriva verso la fine della prima frazione, con Coda e Pafundi vicini al pareggio, ma senza successo.

Nella ripresa la Sampdoria entra in campo con maggiore determinazione, cercando subito il pressing alto e le verticalizzazioni: Venuti serve Benedetti, che guadagna un calcio d’angolo e prova un tiro da fuori area, respinto da Joronen. Il Palermo riesce a gestire la situazione, ma continua a rendersi pericoloso in ripartenza, con Palumbo protagonista di due conclusioni bloccate dalla difesa doriana e da Ghidotti. La partita diventa più frammentata con numerosi cambi da entrambe le squadre: Inzaghi inserisce Barak, Cherubini, Pedrola e Ricci per dare nuova linfa, mentre il Palermo sostituisce Palumbo e Segre con Diakité e Giovane.

Nonostante i ritmi più bassi e le sostituzioni, la Sampdoria crea ancora diverse occasioni importanti: Pedrola supera Bani e Augello ma calcia alto, mentre Henderson nel finale si ritrova il pallone in area e non riesce a centrare la porta. Il Palermo dimostra grande solidità difensiva e gestione del vantaggio, resistendo alla pressione finale dei doriani e portando a casa tre punti preziosi. La vittoria premia la squadra di casa, capace di concretizzare le occasioni più importanti e di contenere gli attacchi avversari nei momenti chiave della partita.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

5' Coda si avvicina al limite dell’area tentando di trovare spazio per la conclusione, ma viene immediatamente circondato da cinque avversari. La difesa del Palermo è rapida a rientrare e spegnere l’azione.

6' Prima grande occasione per il Palermo. Augello parte in percussione centrale e serve in verticale Pohjanpalo: l’ex Venezia controlla bene e prova a calciare, ma la sua conclusione non inquadra la porta difesa da Ghidotti.

8' Ancora un’iniziativa pericolosa di Augello sulla corsia sinistra. L’ex di turno affonda e, nonostante la doppia opposizione di Conti e Depaoli, riesce a conquistare un calcio d’angolo.

9' Palermo a un passo dal vantaggio. Doppia, clamorosa occasione per i rosanero. Palumbo vede il movimento di Augello e lo serve alla perfezione: il terzino calcia di sinistro al volo trovando la risposta di Ghidotti. Sulla ribattuta arriva Segre, ma il suo tiro termina alto. Opportunità enorme per i rosanero.

12' Ci prova Ranocchia. Sugli sviluppi di uno schema su punizione, il centrocampista calcia di destro a giro, ma Ghidotti è attento e interviene sul secondo palo, negandogli il gol.

13' Conti prova a pescare Coda in profondità, ma la lettura di Ceccaroni è perfetta: il difensore anticipa il numero 9 doriano.

16' Augello crossa dalla sinistra e Le Douaron anticipa tutti sul primo palo, ma la sua deviazione colpisce involontariamente il compagno Pohjanpalo, facendo sfumare l’occasione.

21' Ci prova Segre dalla distanza, ma il tiro viene deviato da Pafundi. Il Palermo resta comunque in proiezione offensiva e può riorganizzare l’azione. Alla fine il pallone arriva a Palumbo al limite dell'area, sinistro a giro che finisce però alto sopra la traversa.

25' Ancora Palermo vicino al gol. Ceccaroni recupera splendidamente su Pafundi e il pallone arriva a Ranocchia, che calcia di destro dal limite. Ghidotti però si esalta e con un grande tuffo devia in angolo.

29' GOL PALERMO. Pafundi perde il pallone e avvia il contropiede rosanero, con Palumbo che serve Le Douaron che supera Ghidotti. 1-0.

34' Reagisce il Doria, calcio di punizione ma lo spiovente di Benedetti viene allontanato da Bani.

38' Coda va vicino al gol! La Sampdoria reagisce e il pallone arriva all’attaccante, che brucia Bani sullo scatto e colpisce di testa, sfiorando il palo alla sinistra di Joronen. Occasione enorme.

42' Ci prova anche Pafundi con un tiro da fuori area, ma il giocatore di proprietà dell’Udinese non centra la porta di Joronen.



SECONDO TEMPO

46' Cambio nel Palermo: fuori Pierozzi, dentro Diakité.

47' Pafundi cade in area palermitana dopo un contatto con il neoentrato Diakité, ma l’arbitro Pezzuto decide di far proseguire il gioco.

48' Venuti serve in verticale Benedetti, che guadagna un calcio d’angolo nonostante l’opposizione di Bani. La Sampdoria parte all’attacco in questo avvio di secondo tempo.

49' Corner corto per Benedetti: il giocatore prova il tiro da fuori area, ma Joronen risponde presente. Successivamente la difesa del Palermo allontana il pericolo.

50' Protesta il Palermo. Palla per Le Douaron che viene atterrato dal difensore Abildgaard, ma l’arbitro lascia correre: tutto regolare.

52' Doppia opportunità per il Palermo. Palumbo prova la conclusione, Ceccaroni devia, ma Ghidotti blocca. Ancora Palumbo tenta il tiro, ma Abildgaard salva tutto.

56' Due cambi nel Doria. Fuori Benedetti e Conti, dentro Barak e Cherubini.

60' Errore della Sampdoria in fase di impostazione, ma Pohjanpalo non riesce a sfruttarlo, trovando Ghidotti pronto a chiudere lo specchio. L’ex Venezia serve comunque Segre, che viene però fermato da Hadzikadunic prima di poter calciare.

66' Nel Palermo Gomes per l'infortunato Palumbo.

68' Altri due cambi nel Doria: dentro Pedrola e Ricci per Pafundi e Ioannou.

74' Inzaghi richiama Beresynski e Ranocchia, inserendo Peda e Blin.

79' Occasionissima Sampdoria: Barak serve Pedrola, che virtuosisticamente supera Bani e Augello, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

84' Nel Palermo, Giovane prende il posto di Segre.

88' Pedrola prova il numero a centrocampo, poi allarga per Venuti: cross da sinistra ma Joronen anticipa tutti.

90' Concessi 7' di recupero.

90'+2' Nella Sampdoria entra Giordano per Venuti.

90'+4' Henderson si ritrova il pallone in area, controlla e aspetta il rimbalzo giusto prima di calciare, ma non inquadra la porta di Joronen. Grande occasione per la Sampdoria per il pareggio.







PALERMO-SAMPDORIA 1-0

RETI: 29' Le Douaron.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Bereszynski (74' Peda), Bani, Ceccaroni; Pierozzi (46' Diakité), Ranocchia (74' Blin), Segre (84' Giovane), Augello; Palumbo (66' Gomes), Le Douaron; Pohjanpalo.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Ghidotti - Venuti (92' Giordano), Hadzikadunic, Abildgaard - Depaoli, Conti (56' Barak), Henderson, Benedetti (56' Cherubini), Ioannou (68' Ricci)- Pafundi (68' Pedrola)- Coda.

ARBITRO: Pezzuto.

