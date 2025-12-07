Sampdoria-Carrarese: probabili formazioni. Contestazione iniziale della Sud, Telenord in diretta dalle 19

Dopo il tonfo alla Spezia, la Sampdoria ospita la Carrarese alle 19,30 a Marassi cercando una vittoria che la rilanci nella corsa salvezza, in attesa degli agognati rinforzi promessi dalla società per il mercato di gennaio.

In mattinata, i tifosi hanno diffuso un aspro comunicato - a firma La Sud - rivolto alla squadra: "Non serve chissà quale abilità per interpretare lo stato d'animo di tanti sampdoriani. Dopo l'indecorosa prestazione con lo Spezia, perfetta rappresentazione di una squadra senza cuore, palle e carattere, al netto dei famosi limiti strutturali, risultiamo non tanto delusi, quanto incazzati. La strada è quella che porta nuovamente alla serie C. Di questo noi siamo consapevoli alla fine di ogni partita vorremmo vedere giocatori stremati dallo sforzo, provati da novanta minuti più recupero fatti di battaglie su ogni palla, in ogni angolo del campo, che sia in attacco in difesa. E invece? Tante chiacchiere e solo mezzi uomini che vagano per un campo di calcio. Allora vi invitiamo a entrare allo stadio per tempo, e "vomitare" addosso a queste figurine tutto il vostro sdegno, il vostro disgusto, la vostra rabbia verso di loro. Lo faremo durante il riscaldamento. I fischi, le urla, gli insulti devono arrivare fin dentro la scatola cranica. Tutto ciò avrà fine una volta che saranno rientrati negli spogliatoi. Al rientro in campo, per il fischio d'inizio della partita, la Sud e tutti i sampdoriani dovranno dare battaglia per far sì che la nostra voce sia per l'ennesima volta quell'uomo in più in campo. Lotteremo col cuore come si addice a chi ama questa maglia, per chi vuole strappare punti ad ogni maledetto costo, perché non arriverà mai il momento di sciogliere i ranghi. Per l'ennesima volta saremo esempio in prima linea per lei. Noi, Gruppi della Sud, in primis, voce mani e anima. Ci auguriamo che il messaggio sia chiaro a tutti, nessuno escluso".



Telenord segue in diretta la partita con un'edizione speciale di Stadio Goal, con Emanuela Guerra e Giorgia La Cavera affiancate dal rodato gruppo di commentatori.



Le probabili formazioni:

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Hadzikadunic; Depaoli, Ricci, Henderson, Giordano; Cherubini, Pafundi; Coda. All. Gregucci.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes Minucci, Calabrese; Zanon, Hasa, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Abiuso, Sekulov. All. Calabro.

