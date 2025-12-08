Sampdoria, Gregucci dopo la Carrarese: "Vittoria di cuore, la nostra 'nave' deve tornare in porto al più presto"

Al termine di Sampdoria-Carrarese, il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci ha fatto il punto in conferenza stampa sulla prestazione e sul valore della vittoria. "Prima di tutto dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Nonostante mille difficoltà hanno tirato fuori più del cuore, lo spirito di sacrificio e tanta dedizione: è fondamentale per chi vuole lottare."

Gregucci ha sottolineato l’importanza della reazione della squadra dopo lo svantaggio iniziale: "Lo dovevamo alla nostra gente, che ci ha sostenuto. Andare sotto sembrava una montagna ripida, ma con pazienza e sacrificio siamo ripartiti."

Sul piano tattico e mentale, l’allenatore ha aggiunto: "Il primo gol è arrivato da calcio piazzato, una risorsa su cui dobbiamo lavorare, e penso che questa sia la prima volta in stagione in cui la Samp è riuscita a reagire più di una volta nella stessa partita, ribaltandola. Questo atteggiamento è una risorsa importante."

Infine, un appello all’unità dell’ambiente blucerchiato: "La nave Sampdoria deve rientrare in porto prima possibile: siamo ancora col mare in tempesta. Se remiamo tutti insieme — staff, squadra, tifosi e stampa — la barca può andare."

