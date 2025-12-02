Sampdoria, diktat Federclub a Tey, Manfredi, Walker e Fredberg: "L'unica cura è liberarsi di voi"

Aspro messaggio della Federclubs alla proprietà e dirigenza della Sampdoria. "Verrebbe da rispondere a Jesper Fredberg che il 26 novembre (furbescamente, dopo una partita vinta), ha fatto la morale ai tifosi non spiegandosi perché venga contestato. Verrebbe da consigliare al nostro “director area football” di rivedersi la nostra ottava sconfitta stagionale e di contare i 10 punti in 14 partite, frutto delle sue scelte e valutazioni. Siamo però amaramente consapevoli che tutte queste mezze figure - che da troppo tempo ormai dimostrano tutta la loro inadeguatezza attorno alla Sampdoria - sono solo il corollario di una proprietà scarsa, incapace, distante anni luce dalla Sampdoria e dai suoi tifosi. L’unica cura per la Sampdoria è liberarsi di tutti voi".

Il messaggio, diffuso in italiano è in inglese, è accompagnato da un invito a tutti i tifosi e i membri dei club a partecipare attivamente a una campagna coordinata sui social media. L’obiettivo è pubblicare una specifica foto, sia nei post che nelle storie, taggando gli account indicati su Instagram (quando possibile) e condividendo su Facebook, Instagram e X, per far arrivare un messaggio di protesta ai soggetti in fotografia. La partecipazione deve essere ampia e tempestiva, ma i toni devono restare adeguati.

