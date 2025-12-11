Sampdoria, Gregucci: "Palermo da serie A, ma non ci sono partite contro pronostico. Coda immortale"

Angelo Gregucci presenta la sfida di domani sera al Barbera contro il Palermo, rispettando l'avversario ma con buone sensazioni.

Sull'approccio - "Non ci sono partite contro pronostico, si va con rispetto totale dell’avversario, ma con la consepovelezza che dobbiamo vendere cara la pelle. Abbiamo buone sensazioni, ci avvaliamo della professionalità del gruppo. Andremo via da Palermo con un risultato positivo solo se faremo una partita seria. Dobbiamo guadagnarci l’aria e il profumo della vittoria con le prestazioni. Qualche risposta é arrivata".

Su Pafundi - "É molto attenzionato, la sua crescita passa da queste partite. Pafundi é come gli altri, deve mettere contenuti nella partita e mettere il suo talento a disposizione della squadra".

Sui rientrati - "Abildgaard é convocato e a disposizione. Chi é mezzo e mezzo sta a casa. Cherubini ha avuto un problema extra calcio".

Coda vs Pohjanpalo - "Coda é immortale, non solo nei gol ma nello spirito e atteggiamento. Dall’altra parte c’è un cannoniere che dovunque va fa gol. Il Palermo peró non ha solo lui. Coda si deve tirare dietro anche gli altri e i piu giovani devono prenderlo come esempio".

Sul passato - "Dovremo essere quadrati e lucidi. Se si analizzano gli ultimi 10 anni del Palermo ha piu anni in A che in B. Ma noi abbiamo una storia migliore. La Sampdoria é la Sampdoria. Il calcio é sempre domani. Quello che hai fatto lo devi archiviare. Palermo é un banco di prova importantissimo per noi".

Abildgaard puó giocare dietro? - "Stiamo valutando sul pacchetto difensivo".

