Sampdoria, tre punti d'oro nel segno di Coda: due volte sotto, i blucerchiati rimontano e vincono 3-2

Dopo il tonfo alla Spezia, la Sampdoria batte la Carrarese a Marassi e si rilancia nella corsa salvezza, in attesa degli agognati rinforzi promessi dalla società per il mercato di gennaio. Due volte sotto per i gol dell'ex doriano Abiuso, i blucerchiati replicano nel primo tempo con Coda e Henderson. Nella ripresa Depaoli si guadagna un rigore e il numero 9 segna di freddezza, per l'esultanza (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) della squadra e dei tifosi.





La sfida tra Sampdoria e Carrarese regala emozioni fin dai primi minuti. Dopo appena due minuti, sugli sviluppi di un corner dei blucerchiati, la Carrarese riparte in contropiede: Schiavi serve Finotto, che a sua volta trova l’ex doriano Abiuso, bravo a battere Ghidotti con un sinistro imprendibile. La gara viene poi momentaneamente sospesa per il lancio di fumogeni in campo, mentre al 10’ Henderson rimedia un cartellino giallo per aver fermato un contropiede di Finotto.

La Sampdoria reagisce e trova il pareggio al 18’: sul terzo corner della partita, Massimo Coda anticipa Zanon con un colpo di testa astuto, sfruttando l’assist dalla bandierina di Pafundi. La Carrarese non ci sta e al 26’ torna avanti: Zuelli apre sulla destra per Zanon, che crossa per Abiuso, il quale firma la doppietta anticipando Vulikic. Poco dopo uno scontro aereo tra Ioannou e Zanon costringe entrambi i giocatori a restare a terra per qualche istante, prima che il gioco riprenda.

Al 36’ Henderson regala il nuovo pareggio ai blucerchiati con un sinistro dalla lunga distanza che si infila all’incrocio dei pali. Subito dopo Illanes viene ammonito per un intervento su Ioannou. La Sampdoria sfiora ancora il vantaggio con alcune conclusioni di Conti, Pafundi e Cherubini, tutte neutralizzate da Bleve, e con un tentativo di Hasa ben respinto da Ghidotti. Al 43’ Alex Ferrari rimedia un giallo per un intervento duro su Abiuso, e il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni nonostante cinque minuti di recupero.

Nel secondo tempo, la Sampdoria effettua subito un cambio: Hadzikadunic rileva Ferrari. La squadra di casa si rende pericolosa in più occasioni: Coda recupera un pallone al limite dell’area, Depaoli serve Pafundi che trova però la deviazione di Schiavi, mentre Ioannou non riesce a finalizzare sulla respinta. Hasa, Venuti e Coda tentano senza fortuna, così come i cross di Ioannou e le azioni di Schiavi e Barak, tutti neutralizzati dai portieri o terminati fuori.

La svolta arriva all’82’: la Sampdoria ottiene un calcio di rigore dopo un filtrante di Barak per Depaoli, strattonato in area da Bozhanaj. Dal dischetto Coda non sbaglia e porta i blucerchiati avanti sul 3-2, firmando così la sua personale doppietta. La partita si accende ulteriormente: nel finale volano ammonizioni per Coda, Torregrossa, Depaoli e Ioannou, mentre il vice allenatore doriano Foti viene espulso. Benedetti, inizialmente ammonito, vede il cartellino confermato dopo l’intervento del VAR. Nei minuti di recupero Ghidotti salva ancora la Samp respingendo una conclusione di Schiavi.

Al triplice fischio, la Sampdoria può festeggiare un successo sofferto ma meritato, frutto di una rimonta decisa dalla freddezza di Coda su rigore e da una prestazione abbastanza soddisfacente di squadra, nonostante le numerose occasioni fallite e l’alta tensione in campo.





Si è giocato in un clima pesante. In mattinata, i tifosi hanno diffuso un aspro comunicato - a firma La Sud - dedicato alla squadra, alla quale i tifosi sono invitati a ""vomitare" addosso a queste figurine tutto il vostro sdegno, il vostro disgusto, la vostra rabbia verso di loro. Lo faremo durante il riscaldamento. I fischi, le urla, gli insulti devono arrivare fin dentro la scatola cranica. Tutto ciò avrà fine una volta che saranno rientrati negli spogliatoi. Al rientro in campo, per il fischio d'inizio della partita, la Sud e tutti i sampdoriani dovranno dare battaglia per far sì che la nostra voce sia per l'ennesima volta quell'uomo in più in campo. Lotteremo col cuore come si addice a chi ama questa maglia, per chi vuole strappare punti ad ogni maledetto costo, perché non arriverà mai il momento di sciogliere i ranghi. Per l'ennesima volta saremo esempio in prima linea per lei. Noi, Gruppi della Sud, in primis, voce mani e anima. Ci auguriamo che il messaggio sia chiaro a tutti, nessuno escluso". Come promesso, il riscaldamento del Doria è stato accompagnato da fischi e urla. Nella Sud lo striscione "SOCIETA' INDEGNA VENDI L'UC SAMPDORIA". Prima della partita, al pianterreno viene srotolato l'enorme striscione dei Fedelissimi in memoria di Simona Colombino, scomparsa ancor giovane 23 anni fa.





LA PARTITA

PRIMO TEMPO

2' GOL CARRARESE Corner per il Doria, riparte la Carrarese e Schiavi serve Finotto che passa all'ex blucerchiato Abiuso che segna con un sinistro imprendibile. 0-1.

6' Gioco interrotto per via del lancio in campo di fumogeni.

10' Ammonito Henderson per aver steso Finotto lanciato in contropiede.

18' GOL SAMPDORIA. Al terzo corner per i blucerchiati, pareggia Massimo Coda con un colpo di testa di astuzia, eludendo la guardia di Zanon, sul tiro dalla bandierina di Pafundi. 1-1.

24' Hasa recupera un pallone al limite dell'area doriana e prova la conclusione, che viene rimpallata, ma il pallone finisce in fallo laterale.

26' GOL CARRARESE. Zuelli apre sulla destra per Zanon, che crossa per Abiuso, in anticipo su Vulikic, pronto a segnare la doppietta in poco più di mezza frazione. 1-2.

32' Scontro aereo tra Ioannou e Zanon, con entrambi i giocatori a terra doloranti. Poi il gioco riprende.

36' GOL SAMPDORIA. Coda serve Henderson che con un gran sinistro dalla lunga distanza piazza il pallone nel sette. 2-2.

38' Ammonito Illanes, che stende Ioannou, che si stava involando sulla sinistra.

39' Cross dalla sinistra di Ioannou, Conti di testa mette alto.

40' Pafundi conclude di destro dal limite, ma Bleve si oppone con un grande intervento. Sulla respinta ci prova Cherubini, il cui tiro centrale viene nuovamente bloccato dal portiere.

42' Zanon, dalla destra, crossa al centro per Hasa che, ben piazzato, costringe Ghidotti a intervenire con una parata bassa.

43' Cartellino giallo per la Sampdoria: Alex Ferrari viene ammonito per un intervento duro ai danni di Abiuso.

45' Sozza indica cinque minuti di recupero, nei quali nulla accade.



SECONDO TEMPO

46' Prima sostituzione della partita e nella Sampdoria: Hadzikadunic rileva Ferrari, ammonito nel primo tempo e a rischio 'rosso'.

47' Coda approfitta di un errore di Oliana al limite dell’area, recupera il pallone e prova a servire Pafundi al centro, ma il suo passaggio viene intercettato.

48': Bella azione della Sampdoria: Depaoli scappa sulla destra e serve al centro Pafundi, che da ottima posizione calcia a colpo sicuro, trovando però la deviazione decisiva di Schiavi. Sulla respinta Ioannou tenta per due volte la conclusione, ma entrambe vengono ribattute.

49' Hasa ci prova dal limite con un sinistro, ma la conclusione vede il pallone finire sopra la traversa.

51' Venuti tenta il cross dalla destra, ma impatta male il pallone, che termina ampiamente sul fondo.

54' Coda, in area, prova a scavalcare Imperiale con un pallonetto, ma l’azione viene fermata: sul cross iniziale il pallone era già uscito.

55' Ioannou crossa dalla sinistra, creando scompiglio in area, ma nessun attaccante della Samp riesce a trovare la battuta a rete. Il pallone si spegne in calcio d’angolo.

56' Contropiede della Carrarese: Oliana percorre l’intero campo, ma alla fine sbaglia l’ultimo passaggio destinato a Finotto.

57' Altri due cambi nel Doria: Riccio e Benedetti per Venuti e Cherubini.

61' Pafundi, servito da Depaoli, calcia di sinistro dal limite dell’area, ma il tiro non impensierisce Bleve, che blocca agevolmente a terra.

62' Destro a giro di Coda, pallone che termina alto.

65' Pafundi chiede il cambio, al suo posto Barak. Prima sostituzione nella Carrarese: esce Hasa, entra Bozhanaj.

68' Avvicendamento tra ex doriani nella Carrarese: fuori Abiuso, dentro Torregrossa.

74' Quinto e ultimo cambio nel Doria: entra Ricci al posto di Henderson.

74' Schiavi parte in una grande percussione sulla destra e serve un pallone al centro, ma Ghidotti interviene e blocca a terra.

75' Grande parata di Ghidotti che salva il Doria, respingendo il tiro di Schiavi.

79' Barak si libera sulla fascia e arriva al limite dell’area, calciando di sinistro, ma Bleve si oppone e respinge la conclusione.

82' GOL SAMPDORIA. La Sampdoria ottiene un calcio di rigore: Barak serve Depaoli con un filtrante, ma l’attaccante viene strattonato da Bozhanaj in area. Dal dischetto Coda trasforma con freddezza, spiazzando Bleve. 3-2.

87' Anche Coda entra nel novero degli ammoniti, per un intervento in ritardo ai danni di Illanes. Subito dopo ammonito Torregrossa per una sbracciata ai danni di Depaoli. Si accende un parapiglia, espulso il vice allenatore doriano Foti.

90' Sozza indica 6 minuti di recupero.

90'+2' Anche Depaoli finisce sul taccuino di Sozza.

90'+3' Espulso Benedetti dall'arbitro Sozza per un fallo da ammonizione, infatti l'intervento del VAR converte il cartellino in giallo.

90'+4' Ghidotti si oppone a una sortita della Carrarese, bloccando la conclusione di Schiavi.

90'+5' Ammonito anche Ioannou.



SAMPDORIA-CARRARESE 3-2

RETI: 2' Abiuso, 18' Coda, 26' Abiuso, 36' Henderson, 82' Coda (rigore).

SAMPDORIA(3-4-2-1): Ghidotti; Venuti (57' Riccio), Ferrari (46' Hadzikadunic), Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Cherubini (57' Benedetti), Pafundi (65' Barak); Coda. All. Gregucci.

CARRARESE(3-5-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Abiuso (68' Torregrossa), Cicconi, Zuelli (86' Parlanti) Schiavi, Finotto; Hasa (65' Bozhanaj), Zanon (86' Di Stefano) All. Calabro.

ARBITRO: Sozza.

NOTE: Ammoniti Henderson, Illanes, Ferrari, Coda, Depaoli, Benedetti, Ioannou e l'allenatore Calabro. Espulso il viceallenatore del Doria Salvatore Foti.

