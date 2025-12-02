Sampdoria, Dossena: "Come si può pensare di presentarsi in campionato con il solo Coda in attacco"
di Maurizio Michieli
Flachi: "Bisognava azzerare tutto a inizio stagione". Felugo: "L'uscita di Fredberg è la testimonianza che ognuno fa quello che vuole"
"Come si può pensare di iniziare un campionato di serie B con il solo Coda in attacco...", ha detto Beppe Dossena, campione del mondo, icona della Sampdoria dell'epoca d'oro. "Dopo la stagione scorsa, bisogna azzerare tutto o quasi", gli ha fatto eco Francesco Flachi, terzo cannoniere della storia blucerchiata dietro a Mancini e Vialli. "L'uscita di un dirigente come Fredberg è la testimonianza che ognuno fa quello che vuole, il problema è quello, al di là dei calciatori che pure hanno il dovere di dare il massimo per la maglia che indossano", ha aggiunto Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco pallanuoto.
