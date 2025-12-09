Vertice negli Emirati fra Andrea Radrizzani e Joseph Tey: il futuro di Manfredi e della Sampdoria

Vertice sabato sera a Dubai e poi ad Abu Dhabi, in occasione del Gran Premio di Formula uno, tra Andrea Radrizzani e Joseph Tey, al centro del colloquio anche il futuro della Sampdoria che l'imprenditore italiano rilevò a fine maggio del 2023, insieme con Matteo Manfredi, dall'allora proprietario Massimo Ferrero (l'annuncio venne dato proprio dallo stesso Ferrero in diretta a Forever Samp in onda su Telenord) attraverso una delicata operazione di ingegneria finanziaria per complessivi sei milioni, accollandosi contestualmente il debito ristrutturato dal club attraverso il Tribunale di Genova al termine della cosiddetta composizione negoziata.

Manfredi e Radrizzani hanno creato una società in Lussemburgo, la Gestio Capital Structuring & Investment Solutions SA, il cui scopo era l’acquisizione, detenzione, gestione e cessione di partecipazioni e interessi in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, in U.C. Sampdoria S.p.A. per esercitare il controllo sulla Blucerchiati SpA., la società milanese che detiene il 99,96% delle azioni del club.

Nell’ottobre 2023, il 58% delle azioni di Gestio Capital Structuring & Investment è stato trasferito a un’altra società, Kick Off Ventures, i cui azionisti (identificati in alcuni soggetti di Singapore, poi ridotti principalmente alla figura di Joseph Tey) risulterebbero quindi gli azionisti di maggioranza di Blucerchiati SpA e dunque i proprietari della Sampdoria.

Ma nel patto originario tra Gestio Capital e gli investitori il controllo delle azioni di categoria A, quelle che consentono di determinare le azioni principali del club, sono sempre in capo a Matteo Manfredi, non a caso tuttora presidente della Sampdoria, sebbene dalla scorsa estate "commissariato" nella gestione sportiva dalla figura di Nathan Walker, collaboratore di Tey. Manfredi, infatti, dopo la retrocessione della squadra in serie C (poi scampata) e i numerosi milioni immessi nella società dai finanziatori senza risultati e con ingenti perdite ha perso la fiducia dei proprietari ma non la titolarità del ruolo, proprio in virtù dello "scacco iniziale".

L'incontro di ieri fra Tey e Radrizzani, quest'ultimo secondo indiscrezioni non avrebbe comunque del tutto disancorato i propri interessi da quelli della Sampdoria (la sua società Aser Group ha sede proprio a Singapore, epicentro degli interessi di Tey), potrebbe essere interpretato nell'ottica di trovare una via di uscita ai difficili rapporti, personali e societari, tra l'imprenditore di Singapore e Matteo Manfredi. Non è un mistero che a portare Tey come investitore alla Sampdoria sia stato Radrizzani. E potrebbe essere lo stesso Radrizzani, che rispetto a Manfredi possiede anche un solido know how nel mondo del calcio, a districare la matassa nella quale si trova avviluppata la Sampdoria.

