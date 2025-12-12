Palermo-Sampdoria: probabili formazioni, Telenord in diretta

La 16ª giornata di Serie B si apre con un incontro di cartello: Palermo e Sampdoria si sfidano allo stadio “Renzo Barbera” alle 20:30. I rosanero di Filippo Inzaghi arrivano alla sfida galvanizzati da due vittorie consecutive contro Empoli e Carrarese. In grande forma è Teemu Pohjanpalo, autore di 5 gol in soli 180 minuti e attuale capocannoniere della Serie B. La squadra di Angelo Gregucci, invece, arriva da una vittoria di misura contro la Carrarese, ottenuta in rimonta all’82’ grazie al rigore decisivo di Massimo Coda.



Telenord segue in diretta la partita dalle 20, con un'edizione speciale di Stadio Goal condotta da Emanuela Guerra con il suo rodato staff di commentatori.



Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1) Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Pafundi, Cherubini; Coda.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.