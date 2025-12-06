Fedelissimi Sampdoriani per la Fondazione Gigi Ghirotti: torna la solidarietà allo stadio nel nome di Simona

Una tradizione che si rinnova ogni anno, nel segno della solidarietà, e che dal 2003 ha portato un contributo di quasi 300mila euro alla Fondazione "Gigi Ghirotti": torna domani, domenica 7 dicembre, in occasione di Sampdoria-Carrarese (ore 19,30, stadio "Luigi Ferraris" di Genova), la consueta iniziativa natalizia del club Fedelissimi Sampdoriani 1961 in favore dell'associazione presieduta dal professor Franco Henriquet. L'occasione vede impegnati i tifosi blucerchiati, da sempre molto attivi per finalità benefica, con un particolare ricordo della storica tifosa Simona Colombino, scomparsa prematuramente.

Quest'anno saranno messi in vendita, al costo di 8 euro, cappellini da baseball con l'iniziale S di Simona davanti. L'intero ricavato sarà devoluto all'Associazione. Nel contributo video, è possibile ascoltare i dettagli dell'iniziativa e di quelle precedenti, nelle parole del professor Henriquet e dei rappresentanti dei Fedelissimi Riccardo Mazzi e Luca Alfonso.

