Sampdoria, Grandoni: "Squadra piatta, lo staff tecnico deve sfruttare meglio Cherubini e Pafundi"

"La squadra è piatta, serve un sussulto, un'invenzione e gli unici che possono fare qualcosa sono i membri dello staff tecnico perché sino a gennaio il mercato è chiuso. Intanto partirei dalle caratteristiche dei calciatori, Pafundi e Cherubini sono bravi nell'uno contro uno e bisogna metterli nelle condizioni di esprimersi ma il primo gioca molto lontano dalla porta e il secondo o fa la mezzala come contro il Mantova o tutta la fascia come alla Spezia e questo mi sorprende molto".

Lo ha detto Alessandro Grandoni, ex difensore della Sampdoria e opinionista di Telenord, a Forever Samp dopo la sconfitta dei blucerchiati al "Picco". Ecco uno stralcio della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.





