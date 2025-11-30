Lo Spezia fa festa con Artistico: terzo ko Sampdoria nei derby regionali

Lo Spezia porta a casa tre punti pesantissimi nel derby regionale contro la Sampdoria, confermando la tradizione positiva nelle sfide con i blucerchiati al "Picco". Decide il match un colpo di testa di Artistico, abile a saltare in anticipo su Vulikic (tra i peggiori in campo, in una squadra comunque altamente insufficiente). Tutte le debolezze della Sampdoria sono emerse nella ripresa, prima e dopo il gol che ha fissato il risultato: difesa debole, assenza di idee e proposta di gioco, attacco evanescente. A nulla è valso per il tandem Foti-Gregucci schierare tutti i giocatori d'attacco convocati alla Spezia (con l'eccezione di Narro): Coda, Pafundi, Cherubini, Pedrola e Barak non hanno inciso e solo il talentino friulano si è distinto in un quadro di generale mediocrità.

La classifica adesso sorride leggermente di più alle Aquile, capaci di scavalcare Doria e Pescara, lasciando agli abruzzesi l'ultimo posto in classifica. Per Ghidotti e compagni è il terzo derby stagionale perso, dopo l'eliminazione in Coppa Italia proprio al "Picco" e la debacle di Chiavari contro l'Entella.

Di seguito il tabellino e la cronaca della partita.

SPEZIA: Mascardi; Mateju, Wisniewski, Candela; Beruatto (84' Comotto), Bandinelli (77' Vignali), Nagy, Kouda (84' Hristov), Aurelio; Vlahovic, Artistico (64' Verde). A disposizione: Sarr, Loria, Cistana, Jack, Onofri, Candelari, Lorenzelli, Lapadula. Allenatore: Roberto Donadoni.

SAMPDORIA: Ghidotti; Vulikic (65' Riccio), Hadzikadunic, Venuti; Giordano (78' Ioannou), Benedetti (54' Barak), Bellemo (54' Conti), Henderson (78' Pedrola), Cherubini; Pafundi, Coda. A disposizione: Coucke, Krastev, Ferrari, Ricci, Ferri, Narro, Casalino. Allenatore: Angelo Gregucci.

ARBITRO: Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni e Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: De Angeli di Milano. VAR: Giua di Olbia. AVAR: Dionisi dell’Aquila.

MARCATORE: 51' Artistico (Sp).

AMMONITI: Benedetti, Pafundi, Vulikic (Sa), Bandinelli, Beruatto (Sp).

LA CRONACA

FINISCE QUI! - Spezia in festa per tre punti fondamentali, arrivati proprio in un derby regionale e in un momento di classifica quanto mai delicato. Sampdoria sconfitta senza appello: zero occasioni pulite dopo lo svantaggio, addirittura zero tiri nello specchio con tutti i giocatori d'attaco schierati nel finale.

90' - Assegnati sei minuti di recupero.

83' - Giallo per Beruatto. Subito dopo Donadoni richiama lo stesso ultimo ammonito e Kouda, per inserire Hristov e Comotto.

77' - Donadoni si cautela, togliendo l'ammonito Bandinelli: subentra Vignali. Termina i cambi la Samp: dentro Pedrola e Ioannou, fuori Henderson e Giordano.

74' - Grande occasione dello Spezia per chiudere la partita: pasticcio della difesa doriana, ne approfitta Bandinelli che serve Verde a due passi dalla porta. Il colpo di testa del giocatore spezzino è salvato miracolosamente da Ghidotti, che deve poi ripetersi su Vlahovic subito dopo.

65' - Vulikic si fa ammonire per fallo su Kouda: Foti lo richiama subito, inserendo Riccio.

64' - Cambio anche per Donadoni: fuori l'autore del gol, Gabriele Artistico, dentro Daniele Verde.

58' - Si fa vedere ancora Coda, con la specialità della casa, il tiro basso a incrociare: Mascardi blocca.

54' - Foti corre ai ripari, inserendo Barak e Conti al posto di Bellemo e Benedetti.

51' - GOL DELLO SPEZIA! Colpo di testa di Artistico, proprio come in Coppa Italia: stacco in area su Vulikic, che guarda solo il pallone, e vantaggio Aquile.

48' - Ghidotti deve uscire in anticipo sui piedi di Artistico, calcio d'angolo Spezia.

RIPRESA - Nessun cambio per i due allenatori, ricominciano gli stessi undici del fischio d'avvio.

FINE PRIMO TEMPO - Dopo tre minuti di recupero, Chiffi manda tutti negli spogliatoi. Sostanziale equilibrio, partita nervosa ma era inevitabile: la classifica pesa e in campo si è visto.

45' - Perfetto cross di Beruatto dalla fascia mancina, a centro area interviene di testa Aurelio: alto di poco. È la migliore chance per lo Spezia in questa frazione.

43' - Dal limite dell'area prova la girata Artistico, ma la palla resta troppo schiacciata a terra e si spegne sul fondo.

37' - Break Samp dopo qualche minuto di maggiore intensità Spezia: Pafundi in transizione serve Coda, che dal vertice destro dell'area prova il diagonale: fuori di poco.

33' - Grande giocata di Coda, su lancio dalle retrovie di Venuti: il bomber stoppa e punta l'area, il suo cross per Henderson trova però Mascardi in anticipo.

31' - Ammonito Bandinelli, all'ennesimo contrasto con Pafundi: stavolta la trattenuta avviene sotto gli occhi di Chiffi, che decide per l'ammonizione.

22' - Ammonito Pafundi, che prosegue l'azione dopo il fischio di Chiffi. Il fallo da cui nasce il cartellino è proprio del giocatore scuola Udinese, che interviene su Bandinelli rubando palla in modo irregolare, prima di proseguire a gioco fermo verso Mascardi.

17' - Scherma su calcio d'angolo per la Samp: Henderson batte all'esterno dell'area di rigore, dove si è appostato Pafundi. Il fantasista stoppa il cross e batte di sinistro verso Mascarsi, ma il pallone si spegne a lato del palo.

13' - Mascardi anticipa Coda, dopo un cross basso e velenoso dalla fascia destra dei blucerchiati.

11' - Colpo di testa di Mateju su punizione dalla tre quarti: il pallone è fermato da Ghidotti senza problemi.

10' - Proteste Spezia per un tocco di braccio di Hadzikadunic in area di rigore, ma la revisione Var non porta alla massima punizione, Chiffi fa proseguire. Spezia più aggressivo in questi primi dieci minuti, Samp in affanno in difesa.

7' - Subito ammonito Benedetti, che in precedenza aveva subito un intervento in ritardo da Mateju. Stavolta è il centrocampista blucerchiato ad essere in ritardo su Kouda: per Chiffi è cartellino giallo.

PARTITI! - Entrambe le squadre indossano la prima divisa, come dovrebbe essere per ogni derby che si rispetti. Spezia che attaccherà nel primo tempo verso la Curva Ferrovia, protagonista di una coreografia bianconera poco prima del fischio d'inizio.

