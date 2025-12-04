Sampdoria, lavoro differenziato ma programmato per Pafundi. Pedrola in gruppo
di Redazione
La Sampdoria prosegue la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida con la Carrarese in programma domenica allo stadio “Ferraris” alle ore 19.30. Nel pomeriggio, i blucerchiati – compreso Pedrola – hanno sostenuto un allenamento a base di attivazione atletica e partitelle a pressione su campo ridotto.
Lavoro specifico a parte ma programmato per Pafundi. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Altare (all’Isokinetic di Bologna) e Çuni. Terapie per Bellemo e Malagrida.
Domani, venerdì, è prevista una nuova seduta pomeridiana. Sabato la conferenza stampa pre-gara di Angelo Gregucci.
Domenica Telenord seguirà la partita dei blucerchiata con una lunga edizione di Stadio Goal a partire dalle ore 19 con Emanuela Guerra e Giorgia La Cavera e gli opinionisti Alessandro Grandoni (difensore della Samp di Novellino), Guido Poggi (responsabile settore giovanile del Bogliasco) e Sandro Scarrone (ex arbitro e presidente di Calcio Liguria).
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:samp sampdoria stadio goal
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria, Dossena: "Come si può pensare di presentarsi in campionato con il solo Coda in attacco"
02/12/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Grandoni: "Squadra piatta, lo staff tecnico deve sfruttare meglio Cherubini e Pafundi"
01/12/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Gregucci verso Spezia: "Siamo all'inferno, ne possiamo uscire solo tutti uniti"
29/11/2025
di Redazione
Sampdoria, idea 3-4-2-1. Nicolini: "Lo Spezia ha un solo risultato a disposizione"
28/11/2025
di Maurizio Michieli