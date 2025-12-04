Sampdoria, lavoro differenziato ma programmato per Pafundi. Pedrola in gruppo

La Sampdoria prosegue la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida con la Carrarese in programma domenica allo stadio “Ferraris” alle ore 19.30. Nel pomeriggio, i blucerchiati – compreso Pedrola – hanno sostenuto un allenamento a base di attivazione atletica e partitelle a pressione su campo ridotto.

Lavoro specifico a parte ma programmato per Pafundi. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Altare (all’Isokinetic di Bologna) e Çuni. Terapie per Bellemo e Malagrida.

Domani, venerdì, è prevista una nuova seduta pomeridiana. Sabato la conferenza stampa pre-gara di Angelo Gregucci.

Domenica Telenord seguirà la partita dei blucerchiata con una lunga edizione di Stadio Goal a partire dalle ore 19 con Emanuela Guerra e Giorgia La Cavera e gli opinionisti Alessandro Grandoni (difensore della Samp di Novellino), Guido Poggi (responsabile settore giovanile del Bogliasco) e Sandro Scarrone (ex arbitro e presidente di Calcio Liguria).





