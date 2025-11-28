Sampdoria, idea 3-4-2-1. Nicolini: "Lo Spezia ha un solo risultato a disposizione"

"Partita importantissima per entrambe le squadre, forse ancora di più per lo Spezia che ha un solo risultato a disposizione. Ci sono assenze da entrambe le parti, anche Donadoni è in difficoltà. Nella Sampdoria mi aspetto un 3-4-2-1 con Pafundi e Cherubini a sostegno di Coda e tutti gli uomini giusti nei posti giusti".

E' l'analisi di Enrico Nicolini all'antivigilia di Spezia-Sampdoria (diretta Stadio Goal su Telenord domenica dalle 16,45 con il commento tecnico di Alessandro Grandoni e a seguire Forever Samp).













