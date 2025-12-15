Sampdoria: il divieto di trasferta a Palermo arriva in Parlamento, Bagnasco (FI) presenta interrogazione a Piantedosi

Il divieto di trasferta comminato ai tifosi sampdoriani per la partita di Palermo approda in Parlamento. "Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per fare piena chiarezza su quanto accaduto in occasione dell’incontro Palermo–Sampdoria del 12 dicembre scorso, a seguito di decisioni assunte a poche ore dalla partita che hanno di fatto impedito la trasferta ai tifosi sampdoriani".

Così Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia per la Commissione Difesa, che denuncia "provvedimenti tardivi, sproporzionati e privi di adeguata motivazione, adottati senza il rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza e tutela dei diritti dei cittadini".





"È inaccettabile – prosegue Bagnasco – che un divieto generalizzato colpisca indiscriminatamente un’intera tifoseria, causando danni economici e organizzativi a persone che avevano già sostenuto spese e programmato il viaggio. Ancora più paradossale è che i pochi tifosi autorizzati ad entrare allo stadio siano stati poi collocati in tribuna, in mezzo alla tifoseria locale, smentendo nei fatti le stesse ragioni di sicurezza addotte".





"La sicurezza è una cosa seria – conclude Bagnasco – ma non può essere gestita con decisioni dell’ultimo minuto né tradursi in una compressione arbitraria dei diritti civili. Con questa interrogazione chiedo al Governo di garantire regole chiare, tempi certi e un equilibrio reale tra ordine pubblico e libertà dei cittadini".

