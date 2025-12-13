Sampdoria, Gregucci: "Tenuto pallino del gioco, ma dobbiamo essere più concreti"
di steris
"Dobbiamo essere più cattivi soprattutto negli ultimi metri e nei momenti decisivi del match"
Angelo Gregucci analizza la prestazione della Sampdoria sottolineando gli aspetti positivi, ma anche ciò che ancora manca per fare il salto di qualità. "Abbiamo tenuto il pallino del gioco – spiega – riuscendo a gestire il possesso e a costruire diverse situazioni interessanti".
Secondo Gregucci, però, il controllo della partita da solo non basta. "Dobbiamo essere più cattivi – aggiunge – soprattutto negli ultimi metri e nei momenti decisivi del match". Un richiamo alla necessità di maggiore determinazione e concretezza sotto porta, elementi fondamentali per trasformare il gioco espresso in risultati.
