Sampdoria

Sampdoria, Gregucci: "Tenuto pallino del gioco, ma dobbiamo essere più concreti"

di steris

28 sec

"Dobbiamo essere più cattivi soprattutto negli ultimi metri e nei momenti decisivi del match"

Piave Motori - T-ROC

Angelo Gregucci analizza la prestazione della Sampdoria sottolineando gli aspetti positivi, ma anche ciò che ancora manca per fare il salto di qualità. "Abbiamo tenuto il pallino del gioco – spiega – riuscendo a gestire il possesso e a costruire diverse situazioni interessanti".

Secondo Gregucci, però, il controllo della partita da solo non basta. "Dobbiamo essere più cattivi – aggiunge – soprattutto negli ultimi metri e nei momenti decisivi del match". Un richiamo alla necessità di maggiore determinazione e concretezza sotto porta, elementi fondamentali per trasformare il gioco espresso in risultati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: