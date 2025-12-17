Sampdoria, le opinioni di Dossena, Soviero e Flachi dopo la sconfitta di Palermo

"Non si può prendere un gol come quello subìto dalla Sampdoria a Palermo, anche se Abilgaard è un centrocampista adattato a fare il difensore. E vi spiego perché...", ha esordito Beppe Dossena, campione del mondo, bandiera blucerchiata dell'epoca d'oro. "La squadra sta recuperando fisicamente, prima era inguardabile, inoltre, è un po' messa meglio in campo, malgrado la sconfitta", gli ha fatto eco l'ex portiere Salvatore Soviero. "E' una Samp migliore, anche se resta fragile, specie in difesa e soprattutto davanti non esiste un'alternativa a Coda", ha chiosato Francesco Flachi, terzo cannoniere di sempre nella storia dietro a Mancini e Vialli.

