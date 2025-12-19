Sampdoria, Gregucci: "Padova squadra tosta, sarà una partita fisica". Sabato Stadio Goal e Forever Samp

"Il Padova è una squadra tosta, che si è guadagnato la classifica attraverso le prestazioni. Sarà una partita molto fisica, basata su duelli individuali, Abbiamo lavorato per essere più pericolosi in fase offensiva. Cuni è pronto, Pedrola e Barak stanno crescendo, ricordiamoci che può essere determinante anche chi entra a match in corso".

Parole di Angelo Gregucci, vice allenatore della Sampdoria, alla vigilia della trasferta di Padova.

Telenord seguirà la sfida in diretta attraverso Stadio Goal con il commento tecnico di Enrico Nicolini a partire dalle ore 14,30, poi in serata eccezionalmente Forever Samp alle 20,30.

Ecco la video conferenza di Gregucci.





