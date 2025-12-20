Sampdoria, Gregucci: "Dovevamo gestire meglio il vantaggio, restiamo con la spada di Damocle sulla testa"

"Qualche segnale c’è stato, nel primo tempo però potevamo fare qualcosa in più. Nel secondo poi dovevamo gestire un po’ meglio il vantaggio. Con tutto il rispetto per il Padova questa partita potevamo leggerla un po’ meglio, questa partita potevamo vincerla. Dobbiamo capire se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, la partita ha dei contenuti dentro. Fuori casa bisogna saper leggere queste situazioni, sono cose che ci capiteranno ancora. Ci aspetta una gara difficile con la Reggiana, ma noi siamo con la spada di Damocle in testa e dobbiamo giocare tutte le partite al meglio".

Lo ha detto Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, dopo il pareggio con il Padova.

Ecco la video intervista ufficiale tratta dai media ufficiali della società blucerchiata.

