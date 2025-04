Sampdoria, Evani: "Partita fondamentale a Carrara, Coda ha recuperato"

Quella di Carrara sarà una partita fondamentale e la novità dell'ultima ora per la Samp è che il bomber Massimo Coda ci sarà: è questa la notizia data dall'allenatore blucerchiato Alberico Evani alla vigilia dello scontro con la Carrarese, decisivo in chiave salvezza.

Dichiarazioni - "Questa è stata una settimana particolare - spiega -. È stato doveroso fermarsi, il Papa era un personaggio mondiale. Si è interrotto ritmo partita ma abbiamo lavorato sui meccanismi in previsione di questa partita, che è fondamentale. Pensiamo ad un avversario alla volta, conosco benissimo famiglia Grassi, il Ds Devoti, l'attuale proprietà e l'allenatore: sono preparati, specie in casa. Giochiamo su un campo difficile ma nostri punti di forza non sono pochi. Per loro è importante mantenere il vantaggio in classifica rispetto a noi, ma cercheremo di fare la gara e di vincere. Stiamo migliorando. Giocare su sintetico cambia il rimbalzo della palla e acuisce problemi fisici, per questo abbiamo risparmiato qualcuno ma ora recuperato tutti, anche Coda".

Modulo, rinvio e pressioni - "Sistema di gioco? L'identità rimane. La Carrarese è simile alla Juve Stabia, cambiano i giocatori. Borini comincia ad aumentare il livello della condizione, ha qualità. Meulensteen sta migliorando molto, può fare più ruoli, certo non vorrei impiegarlo in difesa: è tatticamente intelligente, può diventare importante. Spostamento giornata all'ultimo? Non mi sono neanche informato sul calendario, guardo una alla volta. Pressione? In allenamento vedo i ragazzi attenti e preparati, mi auguro siano uguali in partita, che è un'altra cosa. La classifica della Sampdoria non torna per la storia, ma io credo a un calcio di merito, dovremo essere più bravi degli avversari e basta, non penso ad altro genere di situazioni di cui parlano altri".

