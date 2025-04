Sampdoria, Mancini: "Come una favola. Il lieto fine? Di solito le favole lo sono"

Un ritorno a casa per Andrea Mancini, nuovo direttore sportivo della Sampdoria, che questa mattina ha parlato alla stampa accompagnando mister Evani per la prima conferenza stampa ufficiale

Così il d.s. Mancini: "Per me è un' emozione immensa. Grazie a Barcellona e Deco, sono potuto crescere. Ma mi sono sentito in dovere di rispondere alla chiamata della Samp. Da fuori soffrivo a vederla così. Spero di poter dare il mio contributo. Sono convinto che la squadra ha valori superiori a quelli visti. Il passato non ci riguarda. Guardiamo avanti. Persone che incarnano i valori Samp possono aiutare a superare difficoltà mentali. L'anno scorso la squadra era diversa, quest'anno è stata comunque allestita una rosa importante, il calcio è strano. I valori ci sono. Non faccio nomi, tutti possono dare una mano, non solamente uno in particolare."

"Il mio ruolo ora? Non è facile in corsa, sono a disposizione 24 ore su 24 per portare spensieratezza e sorrisi, è il miglior lavoro del mondo. Il nostro futuro è il Cittadella, niente altro. Mi dispiace anche un po' essere qui, vuole dire che le cose non vanno bene. Sapevo che sarei tornato, non così presto però. Il calcio è indecifrabile, non ci sono spiegazioni logiche. Ora bisogna tirare fuori il massimo dai giocatori. Il presidente ha fatto un gesto bellissimo ricreando una famiglia con i valori della Sampdoria, sembra una favola ma è la realtà. Ora il campo. Lieto fine? Le favole di solito sono sempre a lieto fine.

Capitolo Borini - "È in gruppo, può dare una mano, lo conosco, ha carisma, vediamo se può rientrare, stiamo valutando. Sentimenti? Certi amori non finiscono mai, anche Luca Vialli è qui con noi.

Su Papà Roberto: "Non è un amico, è mio papà. Il primo tifoso della Sampdoria, la sua seconda pelle, arrivò ragazzo, andò via a fine carriera. Ci starà vicino e dava consigli anche l'anno scorso. Continuerà a farlo"

Infine, sui tifosi: "Loro sono i migliori al mondo. Chiedo di stare vicino alla squadra, so che lo faranno, come sempre. Non sarebbe la Samp senza di loro. Noi daremo il 200 per cento"

