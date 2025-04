Sampdoria, Evani: "I ragazzi hanno dato l'anima, ci sarà da soffrire ma lo spirito è giusto"

Un Chicco Evani emozionato raggiunge la sala stampa del Ferraris dopo Samp-Cittadella, con tre punti in tasca e indicazioni confortanti dai giocatori che sta allenando.

La felicità - "Questi ragazzi possono fare anche meglio - esordisce il mister doriano - hanno avuto anche problemi fisici, ma c'è stato spirito di sacrificio. Mi sono emozionato io, ho detto a loro che non potevano non farlo loro. Dobbiamo restituire questo ai tifosi. Il momento di felicità maggiore è stato alla fine, specie per loro e la squadra. Non abbiamo fatto niente, ci sarà ancora da soffrire tanto".

I singoli - "Coda ha qualche difficoltà ma ha grande esperienza, potrà fare bene. Niang non si era mai allenato, ma ha dato disponibilità, lui è di una categoria superiore. Benedetti lo conosco da tanto, mi è sempre piaciuto, anche da giovane. Anche Sibilli, lo vedevo già a Pisa, sa fare gol e lo ha dimostrato. Vieira già nei primi allenamenti ho visto aveva caratteristiche adatte, oggi è stato tra i più positivi: ha dato l'anima".

La chiave - "Andava tolta pesantezza mentale, il gruppo è valido, ma sembrava avesse paura. Sono anche ben allenati fisicamente dai nostri predecessori. Abbiamo cambiato qualcosa. Forse le novità avranno fatto cambiare atteggiamento".

Il vice e lo staff - "Lombardo? Siamo amici, abbiamo giocato e lavorato insieme con Roberto (Mancini, ndr), urla più di me, è bravissimo, tutto lo staff si è calato subito nella mentalità. Complimenti dal Mancio? Ho ancora il cellulare spento... Ma ci sentiremo".

Difesa blindata - "Nessun tiro in porta subito? Ci abbiamo lavorato, il Cittadella è una squadra valida, la nostra linea difensiva si è comportata bene. Dovremo fare un gioco più fluido in avanti, ci arriveremo. Questi ragazzi mi hanno sorpreso per atteggiamento e disponibilità, sono passati a quattro in pochi giorni. Dobbiamo migliorare il gioco".

