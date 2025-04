Sampdoria, Borini tra i convocati ma adesso preoccupa Veroli

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mancava solo l'ufficialità, ma previsto la Sampdoria riaccoglie a pieno in rosa Fabio Borini, tornato tra i convocati in occasione della sfida di Pasquetta contro la Juve Stabia. L'eroe del derby di Coppa Italia è indietro di condizione, come sottolineato da mister Chicco Evani nella conferenza stampa della vigilia di Pasqua, ma è giocatore di esperienza e carisma.

Una mano per salvarsi - Borini ha giocato un tempo del derby primavera della scorsa settimana, poi vinto dal Genoa per 2-1. Il ritorno in gruppo è stato salutato con soddisfazione dal suo procuratore, Roberto De Fanti, che ai microfoni di Sportitalia ha speso parole di elogio per il club blucerchiato “Vorrei pubblicamente ringraziare la Sampdoria, il Presidente Matteo Manfredi e il direttore sportivo Andrea Mancini per aver reintegrato Fabio Borini. Ora ci auguriamo tutti - ha concluso De Fanti - che possa dare una grossa mano per la salvezza del Doria”.

Il post più amaro - Se Borini sta vivendo un momento di rilancio, Gennaro Tutino ne vive uno di piena delusione. Il protrarsi dell'infortunio dell'attaccante campano ha permesso alla Samp di recuperare un posto per Borini in lista campionato. Per il numero 10 invece ci sarà un nuovo intervento chirurgico alla caviglia, operata a gennaio dopo lo stop contro il Cesena. Durante la fase di recupero, sono sopraggiunte complicazioni che hanno posto l'alternativa tra una terapia conservativa e un’ulteriore operazione in artroscopia: scelta quest0ultima che costringerà Tutino a concludere anzitempo la stagione. Con un post su Instagram, l'attaccante ha fatto gli auguri ai suoi compagni di squadra, promettendo di tornare per l’inizio della prossima stagione.

Sinistra in affanno - I guai della Samp però non si limitano a Tutino: Ioannou è alle prese con un fastidio al polpaccio che lo esclude dalla sfida alla Juve Stabia e fa dubitare sul suo rientro da qui a fine campionato. Più di tutti, adesso, preoccupa Davide Veroli, che dopo la sfida contro il Cittadella ha riportato la frattura della mandibola. Il difensore sarà operato martedì, ma per lui come per Ioannou i tempi di recupero non sono affatto scontati. La Samp deve tenere duro, perché dalla Juve Stabia alla Salernitana si gioca la salvezza: diciotto giorni per cuori forti, ma almeno, adesso, con un Borini in più.

