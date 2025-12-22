Sampdoria, Cardenas nuovo responsabile scouting: ha lavorato al Gent
di Redazione
La Sampdoria ha diffuso il seguente comunicato:
L’U.C. Sampdoria comunica che Samuel Cardenas è il nuovo head of scouting.
Dotato di un profilo professionale di respiro globale e di una consolidata esperienza nel settore, Cardenas avrà il compito di ristrutturare, coordinare e potenziare l’area scouting del club, in linea con la visione strategica e i valori sportivi della Sampdoria.
La società augura a Cardenas buon lavoro e le migliori soddisfazioni professionali in questo nuovo percorso in blucerchiato.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
La Sampdoria non va oltre l'1-1 a Padova: nessuna vittoria esterna nel 2025
20/12/2025
di Simone Galdi
Sampdoria, le opinioni di Dossena e Albisetti sulla società e la squadra
18/12/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, le opinioni di Dossena, Soviero e Flachi dopo la sconfitta di Palermo
17/12/2025
di Maurizio Michieli