Sampdoria, restrizioni trasferta Palermo, Federclubs: "Che fine ha fatto lo 'stadio per le famiglie' promesso dall'Osservatorio?"

La trasferta della Sampdoria a Palermo si è trasformata in un vero e proprio calvario per i tifosi blucerchiato. Un viaggio che, per la sua importanza, sarebbe dovuto essere una festa per chi ama seguire la squadra dal vivo, ma che si è trasformato in una serie di rinvii e incertezze, lasciando molti tifosi frustrati e delusi.

Con la pausa per le Nazionali, le autorità competenti hanno avuto due settimane per decidere come procedere, ma la risposta è arrivata solo giovedì mattina, a meno di 48 ore dalla partenza. E quando finalmente è arrivato il verdetto ufficiale, i tifosi si sono sentiti beffati. Come denunciato nel comunicato della Federclubs: "Una trasferta tra le più impegnative in Italia, di quelle che restano nella memoria e nei racconti per anni. Una festa per chi ama seguirla sempre, dal vivo, nonostante le distanze. E con la pausa per le Nazionali, alle autorità competenti (?) tutto il tempo per organizzare e deliberare al meglio (?) sull’evento".

Per i residenti a Genova sono stati messi a disposizione appena 230 posti, con il pretesto di garantire la sicurezza. Ma questa misura ha di fatto escluso la maggior parte dei tifosi blucerchiati, lasciandoli a casa. Come sottolineato nel comunicato: "Ai residenti a Genova solo 230 posti disponibili, per garantire la sicurezza di tutti (?), lasciando di fatto molti Sampdoriani a casa. E gli altri Sampdoriani di fuori Genova? Beh per loro la sicurezza è un optional: libertà di accesso a tutti i settori!"

Il comunicato della Federclubs conclude con una critica forte: "NON SAREBBE L’ORA DI PUNTARE LA LENTE SU CHI PARTORISCE QUESTE NEFANDEZZE?"