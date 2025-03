Sampdoria, Dossena: "Ero molto preoccupato, adesso lo sono di meno"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ero molto preoccupato prima del mercato, avevo addirittura detto che quella squadra sarebbe andata in serie C. Ora lo sono di meno e penso che la Sampdoria non avrà problemi a salvarsi, certo non ad andare oltre". Lo ha detto Beppe Dossena al Derby del Lunedì. "Adesso i giocatori ci sono, serve un po' più di malizia in alcune situazioni per portare a casa i risultati", ha aggiunto Francesco Flachi. "Troppo ottimismo, ci sarebbero voluti altri allenatori", ha sentenziato Massimiliano Lussana. "Nel calcio può succedere di tutto, anche retrocedere, ma a Bari ho visto una Sampdoria mentalmente migliorata", ha commentato Salvatore Soviero.

