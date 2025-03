Niang illude la Sampdoria, il Bari pareggia con Maggiore: 1-1 al San Nicola

Finisce tra i fischi del San Nicola la sfida tra Bari e Sampdoria, posticipo della 28a giornata di Serie B. Per entrambe un punto che serve a poco: i pugliesi restano fuori dalla zona playoff, mentre i blucerchiati agganciano Brescia e Sudtirol a quota 30, uscendo dalle ultime quattro posizioni ma non dalla zona calda della classifica.

Pali e vantaggio - Primo tempo nettamente doriano, con due pali colpiti da Oudin (alla miglior prova da quando è sbarcato a Genova) e un'occasione clamorosa per Mbaye Niang, che avrebbe potuto sbloccare il risultato già al 34' del primo tempo. Per l'attaccante senegalese, un errore grave, bilanciato dalla rete del vantaggio in pieno recupero del primo tempo, con un perfetto piattone sinistro sul cross basso di Akinsanmiro.

Ripresa sottoritmo - Le buone impressioni della prima frazione sono presto dimenticate alla ripresa del gioco. Il Bari, fin lì spento e mai davvero pericoloso, trova subito il gol del pareggio, grazie ad un guizzo di Giulio Maggiore, bravo a raccogliere il rimbalzo sul palo dopo un tiro di Lasagna. Il gol dell'1-1 resta l'unica vera occasione creata dai biancorossi: Samp più padrona del gioco, ma mai più pericolosa come nella prima parte. La sensazione è che manchi sempre qualcosa in attacco: pochi minuti nel finale per Coda, ancora meno per Abiuso, ma è chiaro che il compito di Leonardo Semplici - salvare la Samp da una retrocessione in Serie C che sarebbe storica e sportivamente drammatica - passa soprattutto dal trovare un equilibrio tattico avanzato, finora sconosciuto.

