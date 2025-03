Sampdoria, piano casa da sfruttare con il Palermo: Marassi ora è un alleato

Incamerato il punto di Bari - pur con qualche rimpianto per le numerose occasioni create e non sfruttate e il gol subìto sull'unica opportunità avversaria - la Sampdoria si prepara ad ospitare il Palermo nella 29a giornata del campionato di serie B sabato alle 17,15 al "Ferraris". Domani è prevista la conferenza stampa di Leonardo Semplici, che tra le mura amiche sembra avere impresso alla squadra blucerchiata una marcia convincente dopo un avvio di stagione molto stentato. Nelle ultime tre partite a Marassi la Samp ha quasi fatto il pieno, raccogliendo 7 punti sui 9 disponibili attraverso le vittorie contro Cosenza e Modena e il pareggio con la capolista Sassuolo.

Non solo. Il dato confortante è rappresentato dai zero gol incassati in queste tre partite, a testimonianza di una ritrovata solidità difensiva. Adesso si tratta di migliorare lo score in attacco, anche se il Palermo non è forse l'avversario più comodo. Pur con diversi problemi, la formazione di Dionisi e con l'ex Carlo Osti da poco nuovo direttore sportivo, vanta un organico importante ed è reduce da un mercato altrettanto significativo.

Anche la Sampdoria, però, non è stata a guardare e sarà una bella sfida, che potrà dire molto sulle ambizioni play off dei siciliani e sulla capacità della Samp di togliersi dalle secche dei play out: per farlo non bastano infatti i pareggi e bisogna tornare a vincere. Dopo ci sarà la trasferta di Reggio Emilia. Pochi giorni, ma fondamentali per allontanare i fantasmi.

